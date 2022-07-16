Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач та кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко.

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Він пригадав, як в травні був під Лиманом з підрозділом 79 бригади. Тоді, умовна кажучи, дисбаланс між використанням боєприпасів становив приблизно 1500 російських до 50 українських на день.

Звичайно, ця груба сила, ця неймовірна перевага, цей дисбаланс нівелює будь-які якісні переваги. Але навіть в цьому випадку є рецепт, як можна позбавити ворога цієї переваги. Це контрбатарейна боротьба,

– повідомив Ілля Пономаренко.

Також військовий оглядач додав, що дієвою є кампанія, яка в нас якраз розгорнулася за останній місяць, – знищення російських складів боєприпасів на Донбасі та на Херсонщині.

"Найменше, що ми можемо очікувати, – це дуже сильне зниження цієї переваги артилерійської зброї та нескінченних боєприпасів, яка і дає росіянам таку серйозну перевагу", – додав Пономаренко.

Як це працює

Експерт зазначив, що через знищення складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів наші війська дуже сильно ускладнюють російську логістику, яка й так була серйозним слабким місцем. Особливо зараз, коли окупанти залежать від залізничного сполучення.

Вони мають возити вантажівками не 20 кілометрів від найближчого залізничного вузла до лінії фронту, а 100 і більше. Це дуже сильно ускладнює та затримує постачання російських артилерійських підрозділів,

– пояснив Ілля Пономаренко.

"Це вже провокує "артилерійський голод". Це ми вже знаємо з численних скарг російських військових блогерів та пропагандистів", – повідомив військовий оглядач.

Наслідки знищення російських складів боєприпасів

Ілля Пономаренко пояснив, якщо у росіян був склад на відстані 40 кілометрів, зараз вони вже знають, що українські HIMARS можуть до нього дістати. Саме тому мають перевести його на 80 – 100 кілометрів. Якщо цього не зроблять, то рано чи пізно цей склад буде знищено. Тобто вони мають вже не 40 кілометрів до найближчих артилеристів, які потребують ці снаряди, а 100 – 120 й більше.

Треба розуміти, що продовжується шлях і є проблеми з автомобільним транспортом, адже вантажівок ніколи не вистачає. Ще є такий фактор, що вантажний транспорт на таких більших дистанціях стає менш гнучким до змін на лінії фронту,

– повідомив Пономаренко.

"Припустимо ми маємо довести боєприпаси до підрозділу, який стоїть в певній "точці А". Поки ми веземо на вантажівках, то ситуація на фронті змінюється і наш підрозділ артилеристів передислоковується в інше місце. Оскільки логістика, координація і взаємодія – дуже складні, виходить ситуація, коли ці вантажівки привозять надто багато снарядів до певного артилерійського підрозділу", – розповів експерт.

Він зазначив, що в такому випадку немає можливості швидко витратити всі снаряди й під час передислокації підрозділ кидає більшу частину боєприпасів. Забрати їх із собою також не мають змоги.

"Через цей хаос, через цю нескоординованість, через цю дуже ускладнену логістику складається цей "артилерійський голод", який ми вже зараз бачимо. Ця кампанія зі знищення складів боєприпасів на Донбасі, на Херсонщині тільки почалася. Там ще дуже багато цілей й "жирних" цілей", – підсумував Ілля Пономаренко.

Дивіться повне відео з експертом про ситуацію на фронті: