Командування російських окупантів ставиться до солдатів, як до розхідного матеріалу. Цікаво, що навіть батьки самих окупантів ставляться до них нічим не краще.

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"Кривавий" генерал і "мати року"

Один з окупантів вирішив поскаржитися матері на те, що його рота не хоче йти в атаку та шукає способи втечі із зони бойових дій. Мовляв, в окупантів почалася паніка, а командування відкрито в лице їм говорить, що на їхні життя всім байдуже і вони нікому не потрібні.

У нас у генерала прізвисько – "кривавий" генерал, тварина. Це все про нашого. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому байдуже на людей – "я хочу зайти в Харків", і все,

– розповів росіянин.

А ось мати окупанта дуже "потішила". Вона йому заявила, що перебування сина у гарячій точці – це "карма" за зраду батьківщини у минулому житті, тому нехай перестає бідкатися і воює. Загибель сина її не турбує взагалі, вона переконана, що росія повинна воювати до свого останнього солдата.

Розмова окупанта з матір'ю: відео

Стріляння "всліпу"

Ще один окупант бідкається матері та дружині на те, що вони абсолютно не знають, куди та по яких цілях б'ють. Буває, що вони накривають вогнем свої ж підрозділи, але це норма і в принципі ні в кого ніяких запитань не викликає.

У підрозділі окупанта багато втрат, у командира після поранення мозок працює сяк-так, а поранених кидають просто на полі бою. Втім, навіть попри все це єдине, чого боїться окупант – це "червоної відмітки" про відмову брати участь у війні.

Окупант скаржиться на втрати і стріляння "всліпу": відео

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