Таку думку висловив військовий експерт та кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко. Про це він сказав 24 каналу.

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За його словами, ми побачили таку ситуацію, коли росія має, скажімо, тисячу доларів і хоче щось купити вартістю у мільйон.

Тобто, ціль не відповідає тим жертвам і тим ресурсам, які країна-агресорка узагалі спроможна віддати.

Битва за Донбас, швидше за все, може стати останнім наступом росії. Після цього росія досягне ліміту своїх наступальних можливостей,

– сказав він.

Після цього, найімовірніше, ворог змушений буде перейти в оборону на всій тимчасово захопленій території України.

Чи вистачить ворогу сил

І додав, що зараз ресурсів росії потенційно може вистачити на спробу нового наступу на Донбас.

"За останні п'ять місяців війни ми не побачили, що росія може радикально наростити свою спроможність. Вони не можуть зробити себе настільки потужною та сильною армією, щоб можна було розраховувати на щось більше, ніж Донбас", – додав експерт.

Наступ на Київ неможливий

Зараз же на найгарячішій ділянці спостерігають 45 – 50 батальйонно-тактичних груп. То на Херсонщині, наприклад, це 10 – 12 груп.

"Тому у цьому розподілі сил і темпом їхнього нарощення не виглядає економічно можливим, щоб росія магічним чином отримала 50 дивізій та знову наступала на Київ", – запевнив Пономаренко.

Пономаренко про оперативну паузу росіян та битву за Донбас: дивіться повністю відео