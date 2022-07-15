Про це сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Свою думку він висловив 24 каналу.
Увага путін має дедлайн щодо війни проти України, – Ступак
За його словами, кремлівський диктатор розуміє, що зараз почне зазнавати поразки у війні проти України. Зараз у нього залишається буквально декілька днів для того, аби спробувати хоч щось зробити.
У путіна немає іншого виходу,
– вважає Гудков.
Які можуть бути наступні кроки путіна у війні
Однак єдине, на що може наважитись путін – це офіційно затягти у війну білорусь та оголосити мобілізацію.
Також він далі може продовжувати погрожувати застосувати ядерну зброю, бо інших агрументів у нього немає.
"Я не розумію, що він ще може вигадати, бо більше жодних інструментів загострити ситуацію у нього не існує. Йому треба готуватись до поразки", – додав Гудков.
Якими будуть наступні кроки росії у війні: дивіться відео
Чи може путін оголосити про мобілізацію
- У кремлі ходять чутки, що путін думає про офіційне оголошення війни та загальної мобілізації. російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що гіпотетично можуть призвати 300 тисяч людей.
- Проте військовий експерт Олег Жданов переконаний, що оголошення воєнного стану з боку росії зіграло б на користь Україні. Тоді б запрацювали усі міжнародні механізми системи безпеки, які закладені в ООН.
путін збирає оперативне засідання ради безпеки
владімір путін 15 липня збирає раду безпеки. Хоче провести оперативну нараду з постійними членами радбезу. Причина таких зборів невідома. пєсков лиш додав, що інші зустрічі путіна 15 липня будуть непублічними.