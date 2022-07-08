Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Але, за його словами, це не означає, що в путіна більше немає ресурсів, бо грошей в нього ще багато.

До теми путін не відмовляється від відкритої мобілізації в росії, – Гудков

Він каже, що в росії зараз мобілізована частина військово-промислового комплексу для цілодобового виробництва озброєння. Тому поки що потенціал російської армії великий.

Путіну вдалося мобілізували приблизно 180 тисяч військових за рахунок грошей, це просто найманці на війну проти України. Але це не так якісно підготовлена армія, вони погано навчені, а їхня зброя гірша, ніж західна, хоч її і багато,

– заявив Гудков.

Але, на його думку, путін розуміє, що ресурси цієї армії вичерпані. "Він намагається зараз з страшною силою стріляти ракетами по різних містах та об'єктах України, щоб змусити народ звернутися до влади", – відповів він.

Опозиціонер каже, що путін говорить про загальну мобілізацію, про це відомо з чуток навколо кремля.

Тобто він всерйоз розглядає загальну мобілізацію, гіпотетично він може призвати 300 тисяч людей. Але я не впевнений, чи вистачить на всіх зброї,

– зауважив Гудков.

За його словами, таку можливість путін розглядає, бо йому треба щось видати за "перемогу". Бо якщо путін щось не видасть за "перемогу над усім світом" під його керівництвом, то йому гаплик, і він це розуміє.

Гудков каже, що путін ракетними атаками намагається змусити Україну сісти за стіл перемовин, щоб щось виторгувати і видати це за перемогу. Цей план путіна очевидний всім.

До слова, раніше видання Bloomberg оприлюднили причину, чому путін не хоче оголошувати відкриту мобілізацію. Мовляв, це означатиме публічне визнання війни, яка не йде "за планом". А це буде заперечувати парадигму, яку вибудовує російська пропаганда.

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