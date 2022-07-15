Однак російський глава, схоже, має крайній термін, до якого планує виконати свої цілі. Про це 24 каналу сказав колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Він також зазначив, що вже навіть у мережі з'являється інформація, начебто про те, що росія планує провести "референдуми" про незаконне приєднання Херсонської та Запорізької областей. Повідомляють, що це може статися вже у вересні.

У мене є припущення, що путін має дедлайн щодо ведення цієї війни проти Україіни,

– сказав Ступак.

Він припустив, що кремлівський терорист вже собі вирахував певні терміни.

"Це не вкладається в логічні пояснення. Навіщо відкладати на вересень місяць ці "референдуми", коли можна було б помахати прапорами і зробити це зараз. Однак росіяни "тягнуть гуму", – додав він.

Тож фахівець припустив, що цей умовний термін вже визначений. А потім путін може обрати кілька варіантів:

звершувати війну;

або ж вирішувати, у яку сторону рухатися далі.

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