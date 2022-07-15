Однако у российского главы, похоже, есть крайний срок, до которого планирует выполнить свои цели. Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Он также отметил, что уже даже в сети появляется информация, якобы о том, что Россия планирует провести "референдумы" о незаконном присоединении Херсонской и Запорожской областей. Сообщается, что это может произойти уже в сентябре.

У меня есть предположение, что у путина есть дедлайн относительно ведения этой войны против Украины,

– сказал Ступак.

Он предположил, что кремлевский террорист уже вычислил определенные сроки.

"Это не укладывается в логические объяснения. Зачем откладывать на сентябрь месяц эти "референдумы", когда можно было бы помахать флагами и сделать это сейчас. Однако россияне "тянут резину", – добавил он.

Специалист предположил, что этот условный срок уже определен. А потом путин может выбрать несколько вариантов:

завершать войну;

или же решать, в какую сторону двигаться дальше.

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