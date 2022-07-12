Передовсім, мовиться про секторальні санкції проти країни-агресорки. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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росію будуть змушені визнати країною-агресоркою

Якби росія офіційно оголосила нам стан війни, це було б величезним подарунком Україні,
– вважає Жданов.

Річ у тім, що країні, яка оголосила війну, загрожує:

  • позбавлення права вето;
  • виключення з Радбезу ООН;
  • секторальні санкції в масштабах ООН.

Військовий експерт пояснив: якщо росія оголосить нам війну, ООН більше не зможе маніпулювати поняттями та буде змушена визнати росію країною-агресоркою.

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"Тоді усі механізми будуть застосовані автоматично. Будь-які домовленості з росією будуть припинені, і нових не може бути", – додав Жданов.

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