Щоправда, оголосити загальнонаціональну мобілізацію владімір путін не наважується. Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, у росії проводять альтернативну мобілізацію.

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Зокрема, російська влада агітує людей у найбідніших регіонах, серед проблемних верств населення та набирає так званих добровольців для участі у війні проти України.

Ці бовдури підписують трьохмісячний контракт і через 10 днів навчань відправляються до нас на завершення свого короткого військового шляху. Водночас командування окупантів намагається відновити лінійні підрозділи, – зазначив він.

Марченко зауважив, що для більшості таких "недовоїнів" це квиток в один кінець.

"Ось так російська влада утилізує власне населення, розповідаючи їм казки, та відправляє до нас на убій. А ми зустрічаємо їх так, як вони на те заслуговують", – додав голова ОВА.

Марченко про альтернативну мобілізацію в росії: дивіться відео

У росії можуть запровадити загальну мобілізацію

У кремлі серйозно розмірковують над загальною мобілізацією. На цьому наголосив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він підкреслив, що відповідне рішення може свідчити про відсутність ресурсів у росії.

Водночас наразі мобілізована частина військово-промислового комплексу. Вона працює цілодобово над виробництвом озброєння для армії росії. А це означає, що потенціал у країни-агресорки залишається великим.

Крім того, ворогові вдалось мобілізувати майже 180 тисяч військових. Ця частина бійців вирізняється поганою підготовкою, а також має значно гіршу зброю. Основна її перевага полягає у кількості як особового складу, так і того самого озброєння.