Правда, объявить общенациональную мобилизацию владимир путин не решается. Как рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, в россии проводят альтернативную мобилизацию.

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В частности, российские власти агитируют людей в самых бедных регионах, среди проблемных слоев населения и набирают так называемых добровольцев для участия в войне против Украины.

Эти болваны подписывают трехмесячный контракт и через 10 дней учений отправляются к нам на завершение своего короткого военного пути. В то же время командование оккупантов пытается восстановить линейные подразделения,

– отметил он.

Марченко отметил, что для большинства таких недовольных это билет в один конец.

"Вот так российские власти утилизируют собственное население, рассказывая им сказки, и отправляя к нам на убийство. А мы встречаем их так, как они того заслуживают", – добавил глава ОВА.

Марченко об альтернативной мобилизации в россии: смотрите видео

В россии могут ввести всеобщую мобилизацию

В кремле серьезно размышляют над общей мобилизацией. Это подчеркнул российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он подчеркнул, что соответствующее решение может свидетельствовать об отсутствии ресурсов в россии.

В то же время мобилизована часть военно-промышленного комплекса. Она работает круглосуточно над производством вооружения для армии россии. А это значит, что потенциал у страны-агрессора остается большим.

Кроме того, врагу удалось мобилизовать почти 180 тысяч военных. Эта часть бойцов отличается плохой подготовкой, а также имеет гораздо худшее оружие. Основное ее преимущество заключается в количестве как личного состава, так и того же вооружения.