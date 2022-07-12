Прежде всего, говорится о сеторальных санкциях против страны-агрессора. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.
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россию будут вынуждены признать страной-агрессором
Если бы россия официально объявила нам состояние войны – это было бы огромным подарком Украине,
– считает Жданов.
Дело в том, что объявившей войну стране грозит:
- лишение права вето;
- исключение из Совбеза ООН;
- секторальные санкции в масштабах ООН.
Военный эксперт объяснил: если россия объявит нам войну, ООН больше не сможет манипулировать понятиями и будет вынуждена признать россию страной-агрессором.
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"Тогда все механизмы будут применены автоматически. Любые договоренности с россией будут прекращены и новых не может быть", – добавил Жданов.
Мобилизация в россии: последние новости
- По слухам, которые ходят вокруг кремля, путин рассматривает общую мобилизацию. российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заметил, что гипотетически он может призвать 300 тысяч человек. "Но я не уверен, хватит ли на всех оружия", – сказал он.
- российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях Донбасса. Да, мужчина просто вышел за хлебом, а вместо этого – оказался в боях под Изюм.
- Пока объявить общенациональную мобилизацию глава кремля не решается. Так что в россии проводят альтернативную мобилизацию. Власти страны-агрессора агитируют людей в самых бедных регионах и набирают так называемых добровольцев для участия в войне против Украины.
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