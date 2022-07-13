"Другу армію" світу перетворюють у двохсоту

Радник керівника офісу президента Олексія Арестовича підтвердив відмінне відпрацювання українськими захисниками по ворожому складу. Арестович зауважив, що допоміг у цьому "симпатичний хаймарс".

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За своєю традицією російські війська розмістили в Луганську одночасно військову частину і склад боєприпасів. Наслідки цього жесту доброї волі я навіть не беруся уявити. "Другу армію світу" переробляє у двохсоту маленький, симпатичний Хаймарс,

– написав Арестович.

Що відомо про знищення ворожого складу у Луганську

Українські військові завдають влучних ударів по складах російської армії на окупованих територіях. Зокрема, ворожих боєприпасів поменшало у Луганську.

Уночі проти 13 липня в Луганську пролунала серія вибухів. Окупанти традиційно почали брехати й детонацію боєприпасів назвали "роботою ППО". Мовляв, це вони збили ракету "Точка-У", яку запустили ЗСУ. Однак у цю брехню ніхто не повірив, навіть росіяни.

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