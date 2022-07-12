Українські герої кожного дня пишуть історію просто неймовірних подвигів. Їх вже починають вивчати військові по всій планеті.

Читайте також Що залишилося від знищеного складу окупантів у Новій Каховці: нові супутникові фото

Окупанти ніколи не матимуть безпечного тилу в Україні

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив про успіхи наших артилеристів та інших героїв. Зокрема, впродовж останніх днів ворог втратив багато своїх складів, а з його полону вдалося визволити кількох українців.

Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і в них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини – на порядки сильніші, ніж будь-які їхні "спецоперації". Російські солдати – і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов – відверто бояться наших Збройних Сил,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що росіяни продовжують бойові дії виключно завдяки бездонним запасам старої радянської зброї.

"Немає більше в них ані стратегічної сили, ані характеру, ані розуміння, що вони взагалі тут роблять, на нашій землі. Немає й крихти сміливості, щоб визнати поразку й забрати війська з української території", – сказав Зеленський.

Дивіться звернення Зеленського до українців на 139 день війни