Наші герої дуже прицільно та успішно нищать ворожі склади з боєприпасами. Зовсім скоро російським окупантам доведеться задуматися про економію снарядів для збереження бодай якоїсь вогневої потужності.
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Що залишилось від складу ворога у Новій Каховці
Удар наших героїв по складу ворога у Новій Каховці полонив мережу. Детонацію снарядів російських окупантів було видно на десятки кілометрів.
Втім, важко сказати, що виглядало епічніше: величезний стовп вогню від горіння ворожих боєприпасів чи брехня росіян про те, що це детонує селітра".
У мережі з'явилося супутникове фото того, що залишилося від складу росіян з боєприпасами у Новій Каховці. Окупантам варто гарно розгледіти фото, адже незабаром та ж сама доля чекає й інші їхні склади.
Від ворожого складу не лишилося й сліду / Фото твітер Wim Zwijnenburg
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