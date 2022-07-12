Наші герої дуже прицільно та успішно нищать ворожі склади з боєприпасами. Зовсім скоро російським окупантам доведеться задуматися про економію снарядів для збереження бодай якоїсь вогневої потужності.

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Що залишилось від складу ворога у Новій Каховці

Удар наших героїв по складу ворога у Новій Каховці полонив мережу. Детонацію снарядів російських окупантів було видно на десятки кілометрів.

Втім, важко сказати, що виглядало епічніше: величезний стовп вогню від горіння ворожих боєприпасів чи брехня росіян про те, що це детонує селітра".

У мережі з'явилося супутникове фото того, що залишилося від складу росіян з боєприпасами у Новій Каховці. Окупантам варто гарно розгледіти фото, адже незабаром та ж сама доля чекає й інші їхні склади.

Від ворожого складу не лишилося й сліду / Фото твітер Wim Zwijnenburg

Війна росії з Україною: останні новини

На території тимчасово окупованої Херсонщини окупанти почали полювання на патріотів. Вони пропонують "винагороду" за інформацію про українських правоохоронців, членів громадських організацій, журналістів та волонтерів.

Підтримка партнерів зростає. Резніков повідомив про гарні новини після розмови з главою Міноборони Німеччини.

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