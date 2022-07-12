Наши герои очень прицельно и успешно уничтожают вражеские склады с боеприпасами. Совсем скоро российским оккупантам придется задуматься об экономии снарядов для сохранения хоть какой-то огневой мощи.
Читайте также Не только Новая Каховка: украинские защитники точным ударом уничтожили еще один склад на Юге
Что осталось от склада врага в Новой Каховке
Удар наших героев по складу врага в Новой Каховке пленил сеть. Детонация снарядов русских оккупантов была видна на десятки километров.
Впрочем, трудно сказать, что выглядело более эпично: огромный столб огня от горения вражеских боеприпасов или ложь россиян о том, что это детонирует селитра.
В сети появилось спутниковое фото того, что осталось от склада россиян с боеприпасами в Новой Каховке. Оккупантам стоит хорошо рассмотреть фото, ведь вскоре та же участь ждет и другие их склады.
От вражеского склада не осталось и следа / Фото твиттер Wim Zwijnenburg
Война россии с Украиной: последние новости
- На территории временно оккупированной Херсонщины оккупанты начали охоту на патриотов. Они предлагают "вознаграждение" за информацию об украинских правоохранителях, членах общественных организаций, журналистах и волонтерах.
- Поддержка партнеров растет. Резников сообщил о хороших новостях после разговора с главой Минобороны Германии.
Смотрите также – удар ВСУ по складу в Новой Каховке очень испугал оккупантов