русские оккупанты скоро начнут задумываться над экономией своих снарядов. Наши герои очень точно и мастерски сокращают их запасы.

Читайте на тему "Все очевидно": как в Новой Каховке местные реагируют на ложь россиян о "детонации селитры"

Уничтожение еще одного склада россиян

Взрывы на складах с боеприпасами русских оккупантов уже медленно становятся привычным явлением. Врагу придется снизить интенсивность своих безумных артиллерийских обстрелов и сохранение запасов.

Наши герои отчитались об уничтожении еще одного вражеского склада с боеприпасами. Он был расположен в Чаривном, но точный удар наших защитников и защитниц оставил оккупантов без проблемы хранения боеприпасов на складе и устроил большой фейерверк.

Оккупанты обстреливают города на Юге

На рассвете российские оккупанты нанесли мощный артиллерийский удар по Николаеву и окрестностям города. Для атаки враг использовал зенитно-ракетные системы С-300 и реактивные системы залпового огня "Смерч". Несколько человек получили ранения, снаряды врага попали в газовую магистраль, два медицинских учреждения, школу, троллейбусное депо и несколько многоэтажных жилых домов.

Также враг ракетами ударил по Баштанке, известно об одном погибшем.

Смотрите также – россиянам стоит приготовиться к большему количеству взорванных складов: видео