Детали разговора обнародовал глава Минобороны Украины в твиттере.

Важно Процесс будет только набирать обороты, – Вениславский о подрыве складов с боеприпасами оккупантов

По словам Резникова, они обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит нашу обороноспособность.

Спасибо нашим немецким партнерам за непреклонную преданность поддержке Украины. Вскоре ждем хорошие новости,

– написал министр.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине – в нем, в частности, есть:

30 самоходных артиллерийских установок Gepard,

комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM,

Бронетранспортеры М113.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

Данилов рассказал, как западное оружие изменяет ход войны

Вооружение, поставляемое Украине Западом, существенно влияет на ход войны. В частности, точность ударов украинских войск нивелирует количественное преимущество в технике оккупантов. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Сейчас украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады на временно оккупированных территориях.

Алексей Данилов подчеркнул, что с помощью западного вооружения украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады, пункты и технику. Соответственно, это оружие выполняет 3 важные задачи. Как отметил Данилов, говорится о деморализации, демилитаризации и деоккупации.

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