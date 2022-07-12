Детали разговора обнародовал глава Минобороны Украины в твиттере.
Важно Процесс будет только набирать обороты, – Вениславский о подрыве складов с боеприпасами оккупантов
По словам Резникова, они обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит нашу обороноспособность.
Спасибо нашим немецким партнерам за непреклонную преданность поддержке Украины. Вскоре ждем хорошие новости,
– написал министр.
Правительство Германии ранее опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине – в нем, в частности, есть:
- 30 самоходных артиллерийских установок Gepard,
- комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM,
- Бронетранспортеры М113.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.
Данилов рассказал, как западное оружие изменяет ход войны
Вооружение, поставляемое Украине Западом, существенно влияет на ход войны. В частности, точность ударов украинских войск нивелирует количественное преимущество в технике оккупантов. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Сейчас украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады на временно оккупированных территориях.
Алексей Данилов подчеркнул, что с помощью западного вооружения украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады, пункты и технику. Соответственно, это оружие выполняет 3 важные задачи. Как отметил Данилов, говорится о деморализации, демилитаризации и деоккупации.
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