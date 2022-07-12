Деталі розмови оприлюднив глава Міноборони України у твіттері.

Важливо Процес лише набиратиме обертів, – Веніславський про підрив складів з боєприпасами окупантів

За словами Резнікова, вони обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність.

Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну відданість підтримці України. Невдовзі чекаємо на гарні новини,

– написав міністр.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є:

30 самохідних артилерійських установок Gepard,

комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM,

бронетранспортери М113.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння. Але в уряді зазначали, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Данілов розповів, як західна зброя змінює хід війни

Озброєння, яке Україні постачає Захід, суттєво впливає на хід війни. Зокрема точність ударів українських військ нівелює кількісну перевагу в техніці окупантів. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Зараз українські воїни ефективно нищать ворожі склади на тимчасово окупованих територіях.

Олексій Данілов підкреслив, що за допомогою західного озброєння українські воїни ефективно нищать ворожі склади, пункти та техніку. Відповідно, ця зброя виконує 3 важливі завдання. Як зазначив Данілов, мовиться про деморалізацію, демілітаризацію та деокупацію.

Жданов заявив, що HIMARS не відпочивають ні вдень, ні вночі: дивіться відео