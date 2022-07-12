Про це 24 каналу сказав член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Відомо, що ЗСУ вже влучили приблизно у 30 складів.

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За словами Веніславського, HIMARS мають більшу дальність (стріляють на відстань близько 70 кілометрів), і вони істотно змінили ситуацію на лінії фронту.

"Не випадково в пропагандистських новинах питанням постачання Україні західного озброєння приділяється так багато уваги", – каже він.

Член комітету ВР з нацбезпеки та оборони повідомив, що за останні дні знищено багато різних складів з боєприпасами і паливом, командних пунктів тощо. Це все заслуга і реактивних систем залпового вогню.

Я сподіваюся, що Україні нададуть і ракети з більшою дальністю ураження. Ми над цим працюємо на всіх рівнях, в нас вже була розмова з представниками США щодо далекобійних ракет, які будуть вражати військові об'єкти окупантів,

– заявив Веніславський.

Тож, на його думку, цей процес буде лише набирати обертів. "Ми зможемо продемонструвати, що західні зразки сучасного озброєння суттєво завдали шкоди для ворога", – додав він.

Веніславський про знищення складів окупантів та цілі ворога:



До слова, в тимчасово окупованій Новій Каховці пізно ввечері 11 липня пролунали потужні вибухи. З’ясувалося, що ЗСУ поцілили у ще один російський склад, там кілька годин детонували боєкомплекти.

Водночас російські пропагандисти брешуть, що після "хлопка" у Новій Каховці вибухнули склади із селітрою, а не російські боєкомплекти.

Відео до теми – подробиці знищення складу окупантів у Новій Каховці