Активное сопротивление на временно оккупированных территориях доводит россиян до безумия. Они готовы идти даже на абсурдные шаги, лишь бы погасить яростное сопротивление мирного населения.

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"Охота за головами" патриотов

В Херсонской области местное фейковое руководство додумалось призвать мирных жителей "продавать" информацию об оставшихся на территории области украинских патриотах. За каждого патриота они обещают большое денежное вознаграждение.

Не поленились оккупанты и составить список тех, за кого готовы платить деньги:

действующие сотрудники СБУ, ГУР, ВСУ, территориальной обороны, члены "националистических" партий, общественных организаций и вооруженных формирований "националистов";

лица, ведущие антироссийские сайты, каналы и группы в сети Интернет, или же лица, передающие для таких ресурсов данные о российских оккупантах, действующих сотрудниках оккупационной "власти". В первую очередь речь идет о журналистах и волонтерах;

лица, которые расклеивают "пропагандистские" листовки и пишут "пропагандистские" лозунги.

Также россияне готовы платить за информацию о домах и квартирах, где могут собираться перечисленные лица. Оккупанты не могут понять, что украинцы не продажные предатели, чего не скажешь о россиянах.

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