Натомість російська пропаганда повідомляє, що нібито працює ППО. Та навіть росіяни у це вже не вірять.

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У Луганську люди чули вибухи

Місцеві жителі в Луганську повідомили про серію вибухів у місті. Найбільш ймовірно, у ворога знову палають склади.

У телеграм-каналах пишуть, що вибухи лунають в промзоні Луганська. Чутно також детонацію боєкомплектів.

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Натомість російська пропаганда пише, що нібито на околицях Луганська "працює ППО". За даними окупантів, вони нібито збили "Точку-У".

Проте брехні пропагандистів не вірять навіть самі росіяни та пишуть про це в коментарях. Вони зрозуміли, що найімовірніше – це ЗСУ атакували російський склад зі зброєю американською ракетною артилерійською системою HIMARS.



Росіяни не вірять брехні пропагандистів та пишуть в коментарях правду / Скриншот 24 каналу

Окрім того, люди згадали й нещодавню брехню окупантів про те, що нібито вибухи на складах боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині – це "детонує селітра". Цю історію пригадав і Денис Казанський.

У Луганську знову вибухає селітра! І навіщо тільки росіяни так багато її завезли,

– зіронізував Казанський.

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Коротко про вибухи на складах росіян у Новій Каховці

11 липня у Новій Каховці, що на Херсонщині, ЗСУ атакували склад росіян з боєприпасами. Там почалась пожежа, почали детонувати боєприпаси.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що наші військові завдали удару по російському складу боєкомплектів. росія ж повідомила, що нібито вибухнула та почала "детонувати селітра".

12 липня херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що місцеві розуміють, що то були склади боєкомплектів і не вірять брехні окупантам. Також для них є очевидним, що це не селітра.

Навіть колаборанти про "селітру" нічого не кажуть, бо навіть з вибуху на відео зрозуміло, що це були склади боєкомплектів. Селітра не спричинила б серії окремих вибухів такої сили.

За даними журналіста Даниса Казанського, "селітра" протягом останнього тижня вибухала на складах боєприпасів ворога орієнтовно 15 разів.

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