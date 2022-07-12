росіяни вигадували пояснення цілу ніч

російські окупанти ніби навмисно підкидають українцям ідеї для мемів. Мабуть, їм захотілося чогось новенького після "бавовни" у Бєлгороді, пише 24 канал.

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Тож цього разу окупаційне "керівництво" українського міста та російські пропагандистські ЗМІ почали вигадувати різні історії. То вони казали, що Збройні Сили України атакували житлові будинки й люди опинилися під завалами, то – лікарню, ГЕС, чи центр російської гуманітарної допомоги. Загалом над поясненням фантазували цілу ніч і нарешті придумали – селітра! На складі буцімто була "селітра", яка й" здетонувала" після удару.

Одразу після цього пропагандисти почали писати про "40 постраждалих" й "загрозу збільшення кількості поранених". В їхній уяві пошкоджень зазнали сотні житлових будинків, школи, лікарні, дитячі садочки, храми. Здається, ніби для більшого ефекту так звані "журналісти" просто перерахували всі цивільні об'єкти, які знають.

Станом на 7 годину ранку 12 липня пожежу на складі так і не погасили.

За останній тиждень селітра на окупованих територіях вибухала близько 15 разів. Просто дуже багато селітри на складах накопичилося, буває,

– іронічно зазначив журналіст Денис Казанський.

Прості росіяни теж брешуть про селітру

У російських телеграм-каналах люди пишуть, що удар завдали по складу боєкомплектів. Водночас адміністратор спільноти їх виправляє й запевняє, що "детонує селітра". При цьому він визнає, що вибухнула зброя, але додає, що "треба писати про селітру".

"Товаріщь начальнік пріказал писати про селітру. Так треба", – прокоментував активіст та військовий Сергій Стерненко.



Як росіяни брешуть про селітру / Скриншот Сергія Стерненка

Що трапилося насправді

Вибухи у Новій Каховці пролунали ввечері 11 липня. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що наші військові завдали удару по російському складу боєкомплектів.

Інформацію про ліквідацію зброї підтвердив і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він зазначив, що у квартирах місцевих мешканців повилітали вікна, але ті все одно радіють. Адже удари по об'єктах загарбників означають, що українські військові вже близько до окупованого міста.

За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, на момент удару на російському складі перебували 40 бензовозів.

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