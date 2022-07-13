В то же время российская пропаганда сообщает, что якобы работает ПВО. И даже россияне в это уже не верят.

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В Луганске люди слышали взрывы

Местные жители в Луганске сообщили о серии взрывов в городе. Наиболее вероятно, у врага снова пылают склады

В телеграмм-каналах пишут, что взрывы раздаются в промзоне Луганска. Слышна также детонация боекомплектов.

В Луганске снова "хлопок": смотрите видео

Горение склада оккупантов в Луганске: смотрите видео

В то же время российская пропаганда пишет, что якобы в окрестностях Луганска "работает ПВО". По данным оккупантов, они якобы сбили "Точку-У".

Однако лжи пропагандистов не верят даже сами россияне и пишут об этом в комментариях. Они поняли, что вероятнее всего это ВСУ атаковали российский склад с оружием американской ракетной артиллерийской системой HIMARS.



Россияне не верят лжи пропагандистов и пишут в комментариях правду / Скриншот 24 канала

Кроме того, люди вспомнили и недавнюю ложь оккупантов о том, что якобы взрывы на складах боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области – это "детонирующая селитра". Эту историю припомнил и Денис Казанский.

В Луганске снова взрывается селитра! И зачем только россияне так много ее завезли,

– сиронизировал Казанский.

Взрывы на складах в Луганске: смотрите видео

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Кратко о взрывах на складах россиян в Новой Каховке

11 июля в Новой Каховке Херсонской области ВСУ атаковали склад россиян с боеприпасами. Там начался пожар, начали детонировать боеприпасы.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что наши военные нанесли удар по российскому складу боекомплектов. Россия же сообщила, что якобы взорвалась и начала "детонировать селитра".

12 июля херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что местные понимают, что это были склады боекомплектов и не верят лжи оккупантам . Также для них очевидно, что это не селитра.

Даже коллаборанты о "селитре" ничего не говорят, потому что даже по видео понятно, что это были склады боекомплектов. Селитра не привела бы к серии взрывов такой силы.

По данным журналиста Даниса Казанского, "селитра" в течение последней недели взрывалась на складах боеприпасов врага ориентировочно 15 раз.