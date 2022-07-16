Про це свідчать дані фахівців американського інституту вивчення війни.

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Мовиться про заступників командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії:

  • полковника Сергія Кузьмінова,
  • полковника Андрія Васильєва,
  • полковника Максима Кудріна.

Водночас ще 12 липня Український центр стратегічних комунікацій заявив, що один невказаний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії залишається у важкому стані.

Окупанти виходять з оперативної паузи,

Як припустили фахівці, російські війська, ймовірно, виходять з оперативної паузи, починаючи наземні наступи на:

  • північ від Слов'янська,
  • південний схід від Сіверська,
  • навколо Бахмута,
  • південний захід від міста Донецьк.

Російські війська продовжували обороняти зайняті позиції на харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області,
– додали дослідники.

Ворог зазнав поразки на трьох напрямків

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, рід влучним вогнем українських воїнів ворожі спроби штурму захлинулися у напрямках:

  • Доломітне – Новолуганське,
  • Доломітне – Семигір'я,
  • Роти – Вершина.

Противник відійшов.

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