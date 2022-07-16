Про це свідчать дані фахівців американського інституту вивчення війни.

Важливо Потужно нищить російські склади з боєприпасами: все про систему HIMARS, яка б'є надточно в ціль

Мовиться про заступників командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії:

полковника Сергія Кузьмінова,

полковника Андрія Васильєва,

полковника Максима Кудріна.

Водночас ще 12 липня Український центр стратегічних комунікацій заявив, що один невказаний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії залишається у важкому стані.

Окупанти виходять з оперативної паузи,

Як припустили фахівці, російські війська, ймовірно, виходять з оперативної паузи, починаючи наземні наступи на:

північ від Слов'янська,

південний схід від Сіверська,

навколо Бахмута,

південний захід від міста Донецьк.

Російські війська продовжували обороняти зайняті позиції на харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області,

– додали дослідники.

Ворог зазнав поразки на трьох напрямків

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, рід влучним вогнем українських воїнів ворожі спроби штурму захлинулися у напрямках:

Доломітне – Новолуганське,

Доломітне – Семигір'я,

Роти – Вершина.

Противник відійшов.