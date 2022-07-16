Про це свідчать дані фахівців американського інституту вивчення війни.
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Мовиться про заступників командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії:
- полковника Сергія Кузьмінова,
- полковника Андрія Васильєва,
- полковника Максима Кудріна.
Водночас ще 12 липня Український центр стратегічних комунікацій заявив, що один невказаний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії залишається у важкому стані.
Окупанти виходять з оперативної паузи,
Як припустили фахівці, російські війська, ймовірно, виходять з оперативної паузи, починаючи наземні наступи на:
- північ від Слов'янська,
- південний схід від Сіверська,
- навколо Бахмута,
- південний захід від міста Донецьк.
Російські війська продовжували обороняти зайняті позиції на харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області,
– додали дослідники.
Ворог зазнав поразки на трьох напрямків
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, рід влучним вогнем українських воїнів ворожі спроби штурму захлинулися у напрямках:
- Доломітне – Новолуганське,
- Доломітне – Семигір'я,
- Роти – Вершина.
Противник відійшов.
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