Об этом свидетельствуют данные специалистов американского института по изучению войны.

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Речь идет о заместителях командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии:

  • полковника Сергея Кузьминова,
  • полковника Андрея Васильева,
  • полковника Максима Кудрина.

В то же время, еще 12 июля Украинский центр стратегических коммуникаций заявил, что один неуказанный заместитель командира 106-й воздушно-десантной дивизии остается в тяжелом состоянии.

Оккупанты выходят из оперативной паузы,

Как допустили специалисты, российские войска, вероятно, выходят из оперативной паузы, начиная наземные наступления на:

  • на севере Славянска,
  • юго-восточнее Северского,
  • вокруг Бахмута,
  • юго-западнее города Донецка.

Российские войска продолжали оборонять занятые позиции на харьковском направлении, чтобы не допустить продвижение украинских войск к российской границе в Харьковской области,
– добавили исследователи.

Враг потерпел поражение на трех направлениях

Как сообщили в Генштабе ВСУ , род точным огнем украинских воинов вражеские попытки штурма захлебнулись в направлениях:

  • Доломитное – Новолуганское,
  • Доломитное – Семигорье,
  • Роты – Вершина.

Противник отошел.

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