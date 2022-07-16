Об этом свидетельствуют данные специалистов американского института по изучению войны.
Важно Мощно уничтожает российские склады с боеприпасами: все о системе HIMARS, которая бьет сверхточно в цель
Речь идет о заместителях командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии:
- полковника Сергея Кузьминова,
- полковника Андрея Васильева,
- полковника Максима Кудрина.
В то же время, еще 12 июля Украинский центр стратегических коммуникаций заявил, что один неуказанный заместитель командира 106-й воздушно-десантной дивизии остается в тяжелом состоянии.
Оккупанты выходят из оперативной паузы,
Как допустили специалисты, российские войска, вероятно, выходят из оперативной паузы, начиная наземные наступления на:
- на севере Славянска,
- юго-восточнее Северского,
- вокруг Бахмута,
- юго-западнее города Донецка.
Российские войска продолжали оборонять занятые позиции на харьковском направлении, чтобы не допустить продвижение украинских войск к российской границе в Харьковской области,
– добавили исследователи.
Враг потерпел поражение на трех направлениях
Как сообщили в Генштабе ВСУ , род точным огнем украинских воинов вражеские попытки штурма захлебнулись в направлениях:
- Доломитное – Новолуганское,
- Доломитное – Семигорье,
- Роты – Вершина.
Противник отошел.
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