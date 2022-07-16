Наиболее актуальную информацию обнародовали в украинском Генштабе. О главных направлениях на фронте – читайте ниже.

Важно Украинские защитники отразили несколько штурмов россиян на Востоке: какая ситуация в горячих точках

Какая ситуация на Северной границе

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины. На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах не зафиксировали.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов позиции наших войск вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Харьковском направлении противник всеми силами пытается не допустить продвижения наших войск. Нанес авиационный удар неподалеку от Мосьпаново. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

Харьков,

Питомник,

Новопокровка,

Протоповка,

Русские Тишки,

Дуванка,

Коробочкино.



Карта боевых действий на 16 июля / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении враг нанес авиаудар вблизи Богородичного. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

враг нанес авиаудар вблизи Богородичного. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка. На Донецком направлении враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия кафиров в направлении Спирно – Ивано-Дарьевка наши защитники успешно отбили.

враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия кафиров в направлении Спирно – Ивано-Дарьевка наши защитники успешно отбили. На Бахмутском направлении противник нанес авиационных ударов недалеко от Берестового и Нью-Йорка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.

Под метким огнем украинских воинов вражеские попытки штурма захлебнулись в направлениях:

Доломитное – Новолуганское,

Доломитное – Семигорье,

Роты – Вершина.

Противник отошел. После перегруппировки возобновило наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковловка и Малиновка.



Какая ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap

Какая обстановка на Юге

На Южнобужском направлении противник вел воздушную разведку беспилотниками. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

Чтобы вывести украинское имущество морским путем, российские оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживают 3 носителя высокоточного оружия,

– подытожили в Генштабе.

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