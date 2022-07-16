Найбільш актуальну інформацію оприлюднили в українському Генштабі. Про головні напрямки на фронті – читайте нижче.

Важливо Українські захисники відбили кілька штурмів росіян на Сході: яка ситуація в гарячих точках

Яка ситуація на Північному кордоні

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил білорусі в прикордонних з Україною районах не зафіксували.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів позиції наших військ поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Харківському напрямку противник усіма силами намагається не допустити просування наших військ. Завдав авіаційного удару неподалік Мосьпанового. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів:

Харків,

Питомник,

Новопокровка,

Протопівка,

Руські Тишки,

Дуванка,

Коробочкине.



Карта бойових дій станом на 16 липня / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог завдав авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

ворог завдав авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка. На Донецькому напрямку ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар'ївка наші захисники успішно відбили.

ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар'ївка наші захисники успішно відбили. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір'я.

Під влучним вогнем українських воїнів ворожі спроби штурму захлинулися у напрямках:

Доломітне – Новолуганське,

Доломітне – Семигір'я,

Роти – Вершина.

Противник відійшов. Після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.



Яка ситуація на Донбасі / Фото Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

На Південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку безпілотниками. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.

Аби вивести українське майно морським шляхом російські окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України утримують 3 носії високоточної зброї,

– підсумували у Генштабі.

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