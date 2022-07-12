Універсальна платформа, швидкі залпи й маневровість на полі бою. Це те, чим зараз ЗСУ дають відсіч російським окупантам. HIMARS – ідеальне доповнення до цієї війни.

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M142 HIMARS – розшифровується як "Високомобільна артилерійська система". Цю високу мобільність дарує колісна база. Приїхав, відпрацював і поїхав. Завдяки колесам, пересування відбувається набагато швидше, якщо порівнювати з гусеничною М270 MLRS.

Розробкою цієї системи займалися в американській компанії "Lockheed Martin" у нульових роках. Відтоді ця зброя добре зарекомендувала себе в Афганістані, Іраку, Сирії. А з 2022 року ефективно показує себе в Україні.

Характеристика HIMARS

Цю РСЗВ застосовують для ураження важкої броньованої техніки, систем ППО, ворожих укріплень та знищення живої сили. В українських реаліях найчастіше HIMARS бʼють по російських складах із боєприпасами. При цьому, система випускає по 6 ракет за одну хвилину.

Для обслуговування цієї системи потрібно всього 3 людей:

командир,

водій,

стрілець.

Важить вона майже 16.5 тонн. Має запас ходу в 480 кілометрів і при цьому може розвивати швидкість до 85 кілометрів на годину. Дальність стрільби від 70 до 300 кілометрів.



Що відомо про HIMARS / Скриншот з відео

HIMARS найчастіше використовують для залпового вогню на відстань до 80 кілометрів. Це 6 ракет, які вилітають до хвилини часу.

Однак на озброєнні є ще ракети MGM-140 ATACMS – це снаряд, що вилітає на 300 кілометрів. Для України наразі аж настільки далекобійні ракети не постачали. Проте 70 й 80 цілком вистачає, щоб вражати ворога в тилу.

У чому унікальність

Головна фішка HIMARS у їхній точності. Завдяки цифровим системам управління вогнем, наведення на ціль займає менш як хвилину. А завдяки тому, що супутникова навігація ракет працює відмінно і безперебійно – снаряди ляжуть точно в ціль.

Військові можуть не боятися, що через населені пункти чи забудови ракета спрацює нештатно. Реальне відхилення від цілі – менше одного метра. Тобто коли снаряд вилетів, він гарантовано вразить свою ціль.

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Які є російські аналоги

У росіян є система "Ураган", яка схожа до HIMARS. Проте там дальність всього 40 кілометрів, для пострілу треба вибрати місце і порахувати траєкторію. Наведення відбувається за допомогою безпілотника. При цьому радіус відхилення може сягати до одного кілометра.

Звичайно, в росіян є й інші системи. "Смерч", наприклад, куди кладуть снаряди на відстань до 120 кілометрів. Проте таких установок в них небагато. Головну ударну силу складають "Гради" та "Урагани" з дальністю до 40 кілометрів.

Саме тому дуже важливо мати HIMARS. Ця зброя дозволяє накривати російські пускові установки, а самим залишатися поза зоною ураження.



HIMARS / Фото Пресслужба Збройних сил США​

Небезпека для ворогів

HIMARS розгортається менше, ніж за хвилину. За 60 секунд випускає весь свій боєкомплект і так само швидко покидає позицію. За цей час ворог не встигне ні навестися, ні тим паче відпрацювати. Маневровість і мобільність тут зіграли свою роль.

Звернуть увагу! Шукати й наводитися на ціль можна навіть на ходу. Тоді залишиться тільки зупинитися, щоб дати залп.

За даними компанії "Lockheed Martin", яка й займається виготовленням цих систем, HIMARS можуть працювати в будь-якій місцевості, в будь-яку погоду і з будь-якої позиції.

Сучасні системи наведення на ціль, швидкість використання в бою і маневровість – поставили цю РСЗВ на перше місце серед цих пускових установок у США і зробили її однією із найпотужніших у всьому світі.