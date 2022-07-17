Поцілили в тимчасовий склад держави-агресорки на Півдні. Де саме в ворогів "запалало" – наші захисники не конкретизують.

До теми ЗСУ знищили склад з боєприпасами і мінібазу окупантів на Донбасі, – Братчук

У небо здійнявся велетенський стовп диму

На кадрах видно, що після чіткого влучання одразу стався великий вибух. У небо здійнявся гігантський стовп сіро-рудого диму.

Прекрасну роботу українських військових з HIMARS оприлюднив у соцмережах голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Доброго вечора, ми з України. Доброго ранку від Хімарсіни,

– написав Єрмак.

Вибух на ворожому складі боєприпасів на Півдні / Відео СтратКом ЗСУ

Напередодні знищили склади в Алчевську та Лазурному

Напередодні українські захисники вдарили по складу боєприпасів в окупованому Алчевську, що на Луганщині. Снаряди довго детонували, а в повітрі був запах пального. росіяни при цьому запевняли, що горять "міндобрива". Також було гаряче і в тимчасово окупованому Лазурному, що на Херсонщині. Там теж детонували боєприпаси.

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ЗСУ цілять по складах ворога: останні новини

13 липня в черговий раз вибухи чули в тимчасово окупованій Новій Каховці. Стовп диму бачили над районом заводу "Сокол".

На військовій базі російських військ у Мелітополі снаряди детонували щонайменше кілька годин. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Підтвердив те, що у росіян значно поменшало складів на Донбасі, і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що при цьому зменшення кількості боєприпасів призвело до активізації диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Дивіться у відео про загальні втрати ворога в Україні: