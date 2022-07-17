Відповідну інформацію повідомив речник Одеської ОВА. Про це Сергій Братчук повідомив ввечері 16 липня.

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росіяни втратили склад та мінібазу

Речник обласної військової адміністрації пояснив, що 16 липня відбулась "демілітаризація орди". Зокрема, Збройним Силам України на Донбасі вдалось знищити:

  • склад боєкомплектів у селі Скаргівка, що на Луганщині;
  • мінібазу окупантів у місті Чистякове, що на Донеччині.

Останні втрати ворога

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