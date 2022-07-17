Соответствующую информацию сообщил представитель Одесской ОВА. Об этом Сергей Братчук сообщил вечером 16 июля.

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россияне потеряли склад и минибазу

Представитель областной военной администрации пояснил, что 16 июля состоялась "демилитаризация орды". В частности, Вооруженным Силам Украины на Донбассе удалось уничтожить:

состав боекомплектов в селе Скарговка на Луганщине;

минибазу оккупантов в городе Чистякове, что на Донетчине.

Последние потери врага

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