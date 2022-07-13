Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місці влучання спалахнула пожежа.
Важливо У Луганську "бавовна": окупанти кажуть про ППО, соцмережі – про потужну серію вибухів на складах
У Новій Каховці, що на Херсонщині, ввечері 13 липня пролунали вибухи. Попередньо, вибухи пролунали у районі заводу Сокол.
Джерело:телеграм-канал "Х**вый Херсо"
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місці влучання спалахнула пожежа.
Важливо У Луганську "бавовна": окупанти кажуть про ППО, соцмережі – про потужну серію вибухів на складах