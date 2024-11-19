Суд залишив Сергія Гнезділова під вартою. Про це пише 24 Канал із посиланням на hromadske.

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Виступає за встановлення чітких строків служби

Судді відхилили апеляційну скаргу адвокатів Гнезділова на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня.

Крім цього, на засіданні були присутні знайомі підозрюваного, журналісти та учасники руху за встановлення чітких термінів військової служби. Вони прийшли підтримати Гнезділова із плакатами з закликами до встановлення чітких термінів служби.

Раніше Сергій Гнезділов заявляв, що готовий повернутись на фронт. Однак він вимагає ухвалення закону про демобілізацію.

Напередодні його затримали правоохоронці та повідомили про підозру в дезертирстві. Раніше Сергій Гнезділов вказував, що "СЗЧ – кримінальний злочин", проте він закликав розв'язувати проблеми, а не мовчати про них.