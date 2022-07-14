Про це 24 каналу розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Він також зазначив, що зараз у росіян наростає істерія, тому що наші успіхи на фронті, особливо на південному напрямку, справді дуже впливають і в Криму.
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Вже минуло чимало років із дня окупації і вони не змогли широкомасштабно захопити весь Крим, себто масово примусити місцевих до співпраці,
– каже Чийгоз.
За його словами, у Криму такі настрої, що багато росіян та колаборантів не знають куди тікати. Кримські колаборанти намагались "прилаштувати свою дупу" в росії, але вже прийшло розуміння, що вони там нікому не потрібні.
Нова хвиля репресій з боку росіян стосовно корінного населення Криму – кримських татар, буде тільки зростати, переконаний заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.
Це – істерія і росіяни намагаються на комусь відігратись та зігнати злість,
– додає Ахтем Чийгоз.
Ситуація на фронті – актуальні новини
- В окупованій Горлівці пролунали потужні вибухи. Ймовірно, ЗСУ поцілили у черговий ворожий склад.
- росіяни намагаються довести мирних людей на окупованих територіях до відчаю. Після цього вони роблять спроби вербувати чоловіків на війну проти України.
- На Донбасі російські окупанти стали посилювати роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп. Стало відомо про ворогів, які приходять на наші блокпости у формі ЗСУ. Також відомо, що ці росіяни добре говорять української. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ці російські солдати з "ліги" – так званої "еліти" російських окупантів.
- Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив про те, що візьме участь у форму в Гаазі. Мета заходу – притягнення усіх російських окупантів до відповідальності за злочини, які вони вчинили в Україні. Глава держави запевнив, що жодному окупанту не вдасться втекти від відповідальності.
Детальніше про протестні настрої у Криму: дивіться відео