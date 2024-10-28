Вони визначені пунктом 23 Постанови Кабміну 3633-IX "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Варто зауважити, що неявка через поважну причину не передбачає покарання, передає 24 Канал.

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Коли можна не з'явитися до ТЦК

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, то він має з'явитися до ТЦК та СП за викликом. Проте існують причини, які вважаються поважними для неявки до ТЦК та СП.

Так, важливими причинами для неявки до ТЦК є:

хвороба військовозобов'язаного;

смерть близьких родичів, у тому числі родичів дружини або чоловіка;

через військові дії та їхні наслідки;

якщо сталося стихійне лихо.

Ці обставини можна підтвердити документально. Наприклад, за допомогою довідки чи офіційного акта.

Крім того, військовозобов'язаний повинен попередити ТЦК протягом 3 днів з дати вручення повістки, що він не може з'явитися за викликом. Втім, протягом 7 днів військовозобов'язаний має таки з'явитися до ТЦК.

Якщо ж не йти до ТЦК без поважних причин, то у таких випадках може бути покарання. Спочатку ТЦК та СП будуть звертатися до поліції, щоб ті оголосили особу у розшук. Після цього правоохоронці мають доставити військовозобов'язаного до військкомату, але якщо цього зробити не можуть, то особу можуть обмежити в управлінні транспортними засобами та оштрафувати:

за порушення правил військового обліку можуть накласти штраф від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень,

за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено штраф від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень для громадян і від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень для посадових осіб.

Якщо стане відомо, що людина не просто порушує законодавство, а свідомо ухиляється від мобілізації, то правоохоронці можуть почати кримінальне провадження. У такому випадку військовозобов'язаного можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років.