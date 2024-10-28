Они определены пунктом 23 Постановления Кабмина 3633-IX "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Стоит заметить, что неявка по уважительной причине не предусматривает наказания, передает 24 Канал.

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Когда можно не явиться в ТЦК

Если военнообязанный получил повестку, то он должен явиться в ТЦК и СП по вызову. Однако существуют причины, которые считаются уважительными для неявки в ТЦК и СП.

Так, важными причинами для неявки в ТЦК являются:

болезнь военнообязанного;

смерть близких родственников, в том числе родственников жены или мужа;

из-за военных действий и их последствий;

если произошло стихийное бедствие.

Эти обстоятельства можно подтвердить документально. Например, с помощью справки или официального акта.

Кроме того, военнообязанный должен предупредить ТЦК в течение 3 дней с даты вручения повестки, что он не может явиться по вызову. Впрочем, в течение 7 дней военнообязанный должен таки явиться в ТЦК.

Если же не идти в ТЦК без уважительных причин, то в таких случаях может быть наказание. Сначала ТЦК и СП будут обращаться в полицию, чтобы те объявили лицо в розыск. После этого правоохранители должны доставить военнообязанного в военкомат, но если этого сделать не могут, то лицо могут ограничить в управлении транспортными средствами и оштрафовать:

за нарушение правил воинского учета могут наложить штраф от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен,

за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен для граждан и от 34 тысяч до 59,5 тысячи гривен для должностных лиц.

Если станет известно, что человек не просто нарушает законодательство, а сознательно уклоняется от мобилизации, то правоохранители могут начать уголовное производство. В таком случае военнообязанного могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет.