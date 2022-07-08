Так, генерал Філіп Брідлав, котрий був верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі висловив своє припущення. Він вважає, що Україна може завдати нищівного удару по кремлю. А допоможуть їй у цьому "Гарпуни".

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Україна повинна атакувати Кримський міст

На думку Брідлава, саме Кримський міст повинен бути однією з важливих цілей для наших військових. І не просто так, адже з його допомогою відбувається сполучення між материковою росією та тимчасово окупованим Кримом.

Кримський міст – законна ціль. Мене зовсім не дивує, що росіяни стурбовані Керченським мостом. Для них це неймовірно важливо,

– підкреслив Брідлав.

Він зауважив, що допомога від Заходу – ракети "Гарпун" – дозволить завдати ефективного удару по ворогові. Нагадаємо, що дальність її влучання – близько 320 кілометрів. Тож у ворога дійсно є всі підстави перейматись за долю Кримського моста.

Брідлав додав, що багато нинішніх і колишніх чиновників сходяться на думці, що цей міст однозначно потрібно знищити. І це, переконані вони, неабияк сколихне росію. Водночас екскомандувач НАТО зауважив, що за фахом він – інженер-будівельник. Тож добре знається на слабких місцях відповідних конструкцій.

У всіх мостів є свої слабкі місця, і якщо націлити в правильному місці, це може призвести Керченський міст до непридатності на деякий час. Але якби вони (ЗСУ – 24 канал) хотіли скинути міст, для цього знадобилося б більш цілеспрямоване бомбардування,

– додав він.

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Ніхто не має право забороняти Україні зробити це

Він також зауважив, що в декого виникають сумніви щодо моральності потенційного удару по мосту. Мовляв, такі агресивні дії з боку України можуть не сподобатись Заходу. Але самого Брідлава подібна риторика відверто дивує.

На його думку, наша держава може робити все, що вважатиме за потрібне. Адже гинуть саме наші громадяни, а також руйнується наша територія. І якщо для зупинення війни потрібно буде бити по цілях в росії, то нікого це не має турбувати.

Нагадаємо, що кілька днів тому на Кримському мосту сталась масштабна ДТП. А спричинили її військові навчання, які там проводили. Сталось це ще 1 липня, але інформація про інцидент почала поширюватись у ЗМІ – 3 числа.

Цікаво, що у притаманній росіянам манері версії змінювали одна одну. Спочатку представництво росії намагалось бодай якось пояснити, що ж відбулось на Кримському мосту. Ось що повідомляли:

Найбільш безглуздою була заява рятувальників з російського МНС. Вони цілком серйозно заявили, що задимлення поблизу переправи сталось – увага – через "горіння трави".

"Влада" тимчасово окупованого Криму повідомила про спеціальні навчання. Там, зі слів представників псевдокерівництва, перебували військові з Міноборони, а також Росгвардії.

Якщо говорити про співробітників управління федеральних автомобільних доріг "Тамань", то вони вирішили просто не заморочуватись. У відомстві пояснили журналістам, що просто на мосту є задимлення, а рух транспортних засобів довелось припинити через ДТП.

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