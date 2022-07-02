Таку заяву 1 липня зробив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його ефір у ютубі "Фейгин Live".

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У цій війні немає обмежень, – Арестович

Арестович зазначив, що така атака справді можлива – на Кримський міст. Проте наразі важко говорити про якісь конкретні плани військ України.

Сентиментів ніхто не відчуває. Треба буде – вдаримо по Кримському мосту, в правильний момент, у потрібний час. Не питання,

– сказав радник.

Він додав, що наразі у ЗСУ нібито немає озброєння, яке б технічно могло завдати удар по переправі. "Але прийде момент і... Далі подивимось. У цій війні вже давно немає жодних обмежень", – підсумував Арестович.

Чому говорили про атаку на Кримський міст

Приводом цього була подія, яка трапилася напередодні. Над мостом в обід цього ж дня з'явилися величезні хмари диму. У пропагандистських ЗМІ Кремля не могли визначитися з причинами інциденту. Тому з'явилося оддразу кілька причин, чому над Керченським мостом здійнявся дим:

в управлінні федеральних автомобільних доріг "Тамань" повідомили, що вони зупинили рух буцімто через ДТП;

російське МЧС повідомило, що задимлення біля Кримського мосту пов'язане з горінням трави;

а ось гауляйтер Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що це їхні силовики проводили якісь навчання.

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