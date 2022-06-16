Так, путінський речник Дмитро Пєсков стверджує, що російські військові, мовляв, повністю контролюють ситуацію.

До речі Керченський міст – військова ціль номер один після отримання зброї, – генерал Марченко

Із "технічкою" мосту можуть ознайомитись всіх охочі

У розвідці потролили окупантів, наголосивши, що важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта.

Мовиться про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". Там є докладна інформація про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди – з'їзди та всю інфраструктуру комплексу. Ознайомитись із документом можна за посиланням.

Нагадаємо, що перед тим Сергій Лавров заявив, начебто загрози з боку України для моста немає. Російський дипломат наївно сподівається, що плани атакувати Кримський міст зазнають краху. Він відзначився й іншими недолугими заявами. Наприклад, сказав, що поставлені в Україну "стінгери" та "джавеліни" вже продаються на чорному ринку;

Чи вдарять ЗСУ по Керченському мосту

Росіяни перекидають велику частину своїх резервів в Україну через Керченський міст. Тому генерал-майор Дмитро Марченко, що це військова ціль №1. Він натякнув, що ЗСУ чекають на зброю з можливістю дальнього ураження цілей, щоб перебити постачання ворога.

Військовий зазначив, що як тільки ЗСУ вдасться виконати цей план, у росіян почнеться паніка. Це стосується і багатьох цивільних, які зрадили Україну. Марченко прогнозує, що вони почнуть гарячково шукати українські документи.

До речі, ще у травні радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявляв, що кримський міст точно зруйнують. Просто на той момент не було такої зброї. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов теж запевняв, щойно буде можливість знищити міст – це зроблять.

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