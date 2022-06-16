Так, путинский спикер Дмитрий Песков утверждает, что российские военные, мол, полностью контролируют ситуацию.

Кстати Керченский мост – военная цель номер один после получения оружия, – генерал Марченко

С "техникой" моста могут ознакомиться все желающие

В разведке потроллили оккупантов, подчеркнув, что трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта.

Речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Там есть подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах – съездах и всей инфраструктуре комплекса. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Напомним, что перед тем Сергей Лавров заявил, что угрозы со стороны Украины для моста нет. Российский дипломат наивно надеется, что планы атаковать Крымский мост терпят крах. Он отметился и другими нелепыми заявлениями. К примеру, сказал, что поставленные в Украину "стингеры" и "джавелины" уже продаются на черном рынке.

Ударят ли ВСУ по Керченскому мосту

Россияне перекидывают большую часть своих резервов в Украину через Керченский мост. Поэтому генерал-майор Дмитрий Марченко, что это военная цель №1. Он намекнул, что ВСУ ждут оружия с возможностью дальнего поражения целей, чтобы перебить поставки врага.

Военный отметил, что как только ВСУ удастся выполнить этот план, у россиян начнется паника. Это касается и многих гражданских, предавших Украину. Марченко прогнозирует, что они начнут лихорадочно искать украинские документы.

Кстати, еще в мае советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявлял, что крымский мост точно разрушат. Просто в тот момент не было такого оружия. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов тоже уверял, как только будет возможность уничтожить мост – это сделают.

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