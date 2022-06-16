Свої думки Лавров висловив на полях ПМЕФ-2022 у Санкт-Петербурзі, пишуть росЗМІ.

Важливо "Чим би дитя не тішилось": Лавров цинічно відреагував на санкції України проти Росії

У більшості його заявах щодо України можна простежити чіткий меседж – Росія боїться та не хоче, аби Україна стала членом ЄС. У цьому контексті він сказав, що Захід нібито "готовий робити боляче своїм громадянам" для реалізації своїх геополітичних амбіцій.

Ба більше, він переконаний, що ЄС покаже готовність заплющити очі на всі свої критерії прийому, якщо надасть Україні дорожню карту для вступу. Також глава російського МЗС згадав і про Молдову. З неї, на його думку, намагаються зробити "другу Україну".

Зверніть увагу! 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Інші заяви Лаврова

Загрози з боку України, такі як плани атакувати Кримський міст, зазнають повного краху;

Поставлені на Україну Заходом "стінгери" та "джавеліни" вже продаються на чорному ринку;

Ну і наостанок Лавров заявив, що контакти з Європою зникли з пріоритетів Росії. Схоже, пан Лавров "забув", що країна-агресорка вже давно стала ізгоєм на міжнародній арені. Тож, жодне бажання чи небажання Росії "мати контакти з Європою" не вплинуть на світову ізоляцію.

Вступ України в ЄС: що варто знати

Після того, як президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України до ЄС, Європейський парламент схвалив заявку нашої країни.

У березні саміт ЄС підтримав європейське майбутнє України та закликав Єврокомісію підготувати висновок щодо готовності нашої країни отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У квітні Україна передала першу частину опитувальника від Єврокомісії. 9 травня Володимир Зеленський показав очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн другу частину опитувальника.

Після рекомендації Єврокомісії питання щодо кандидатства України розгляне Європейська рада під час саміту ЄС 23 – 24 червня.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС – історичне рішення для Європи. Вона вірить, що у майбутньому це рішення будуть розглядати як правильне та необхідне.