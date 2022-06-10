Лавров зневажливо висловився щодо введення санкцій

Одіозний Лавров сказав, що не знає, чи буде гідна відповідь Росії на введення санкцій. Мовляв "чим би дитя не тішилось". Та гідної відповіді ніхто від країни-агресорки й не очікує.

Увага Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Путіна та його посіпак

"Я не думаю, що це гідно якогось конкретного кроку з нашого боку – чим би дитя не тішилося", – каже Лавров.

Україна й правда запровадила санкції проти Кремля

Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Персональні санкції ввели проти Путіна, глави МЗС Росії Сергія Лаврова, міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева, міністра оборони Сергія Шойгу та інших пропутінських посіпак.

Загалом у переліку РНБО 35 російських посадовців.

Передусім мова про блокування активів, обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки та повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Крім цього, санкції ввели проти ректорів та директорів низки російських ВНЗ. Загалом в переліку 261 людина.

Натомість в ОП відреагували на іншу дивну заяву Путіна

Маніакальну думку про те, що він є послідовником Петра I Путін озвучив на зустрічі з молодими підприємцями, адже починати промивати населенню мізки імперіалізмом краще якомога раніше.

На думку Путіна, цар Петро I 21 рік вів Північну війну не для того, щоб нахабно загарбати до рук частину Швеції, а щоб відвоювати "свої" території. "

Тож, в Офісі президента вважають, що подібні висловлювання президента-терориста лише підтверджують той факт, що Путін не зупиниться і не обмежиться бажанням захопити лише Україну. Тож, зараз потрібно говорити про негайну деімперіалізацію Росії, а зовсім не про "збереження її обличчя", як цього вимагають деякі європейські політики.

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