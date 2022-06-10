Лавров пренебрежительно высказался по поводу введения санкций

Одиозный Лавров сказал, что не знает, будет ли достойный ответ России на введение санкций. Мол "чем бы дите ни тешилось". Но достойного ответа никто от страны-агрессора и не ждет.

Внимание Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина и его приспешников

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы дите не тешилось", – говорит Лавров.

Украина действительно ввела санкции против Кремля

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Персональные санкции ввели против Путина, главы МИД России Сергея Лаврова, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других пропутинских приспешников.

В перечне СНБО 35 российских чиновников.

Прежде всего, речь идет о блокировании активов, ограничении торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке и полном прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Кроме того, санкции ввели против ректоров и директоров ряда российских вузов. Всего в списке 261 человек.

В то же время в ОП отреагировали на другое странное заявление Путина

Маниакальное мнение о том, что он последователь Петра I Путин озвучил на встрече с молодыми предпринимателями, ведь начинать промывать населению мозги империализмом лучше как можно раньше.

По мнению Путина, царь Петр I 21 год вел Северную войну не для того, чтобы нагло захватить в руки часть Швеции, а чтобы отвоевать "свои" территории.

Поэтому в Офисе президента считают, что подобные высказывания президента-террориста лишь подтверждают тот факт, что Путин не остановится и не ограничится желанием захватить только Украину. Сейчас нужно говорить о немедленной деимпериализации России, а вовсе не о "сохранении ее лица", как этого требуют некоторые европейские политики.

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