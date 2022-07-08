Так, генерал Филипп Бридлав, являвшийся верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, высказал свое предположение. Он считает, что Украина может нанести сокрушительный удар по кремлю. А помогут ей в этом "Гарпуны".

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Украина должна атаковать Крымский мост

По мнению Бридлава, именно Крымский мост должен быть одной из важнейших целей для наших военных. И не просто так, ведь с его помощью происходит сообщение между материковой россией и временно оккупированным Крымом.

Крымский мост – законная цель. Меня совсем не удивляет, что россияне озабочены Керченским мостом. Для них это невероятно важно,

– подчеркнул Бридлав.

Он отметил, что помощь от Запада – ракеты "Гарпун" – позволит нанести эффективный удар по врагу. Напомним, что дальность ее попадания – около 320 километров. Поэтому у врага действительно есть все основания беспокоиться о судьбе Крымского моста.

Бридлав добавил, что многие нынешние и бывшие чиновники сходятся во мнении, что этот мост однозначно нужно уничтожить. И это, убеждены они, изрядно всколыхнет Россию. В то же время, экскомандующий НАТО отметил, что по специальности он – инженер-строитель. Поэтому хорошо разбирается в слабых местах соответствующих конструкций.

У всех мостов есть свои слабые места, и если нацелить в правильном месте, это может привести Керченский мост к негодности на время. Но если бы они (ВСУ – 24 канал) хотели сбросить мост, для этого потребовалась бы более целенаправленная бомбардировка,

– добавил он.

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Никто не имеет права запрещать Украине сделать это

Он также отметил, что у некоторых возникают сомнения в нравственности потенциального удара по мосту. Мол, такие агрессивные действия со стороны Украины могут не понравиться Западу. Но самого Бридлава подобная риторика откровенно удивляет.

По его мнению, наше государство может делать все, что сочтет нужным. Ведь гибнут именно наши граждане, а также рушится наша территория. И если для остановки войны нужно будет бить по целям в России, то никого это не должно беспокоить.

Напомним, что несколько дней назад на Крымском мосту произошло масштабное ДТП . А вызвали ее военные учения, которые там проводили. Это произошло еще 1 июля, но информация об инциденте начала распространяться в СМИ – 3 числа.

Интересно, что в присущей россиянам манере версии сменяли друг друга. Сначала представительство России пыталось хоть как-то объяснить, что же произошло на Крымском мосту. Вот что сообщали:

Наиболее бессмысленным было заявление спасателей из российского МЧС. Они вполне серьезно заявили, что задымление вблизи переправы произошло – внимание – из-за "горения травы".

"Власть" временно оккупированного Крыма сообщила о специальных учебах. Там, по словам представителей псевдоуправления, находились военные из Минобороны, а также Росгвардии.

Если говорить о сотрудниках управления федеральных автомобильных дорог "Тамань", они решили просто не заморачиваться. В ведомстве объяснили журналистам, что прямо на мосту есть задымление, а движение транспортных средств пришлось прекратить из-за ДТП.

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