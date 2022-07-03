Это событие произошло еще 1 июля, однако окончательную версию развития событий пропагандисты Кремля обнародовали только позже. Такую возможность им предоставил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

Кстати В разведке потроллили Россию и показали техническую документацию Крымского моста

Как изменялись версии событий

Об инциденте на мосту сначала появились десятки сообщений и видео в соцсетях. Очевидцы сразу начали паниковать и предполагать, что мост атаковали ВСУ. Там ведь поднялись огромные облака белого дыма.

Поэтому разные представители российского государства сразу начали давать свои объяснения. Все заявления кардинально отличались друг от друга:

Спасатели российского МЧС сделали, вероятно, самое абсурдное высказывание из всех. Они сказали, что задымление у Крымского моста якобы "связано с горением травы";

Представители "власти" Крыма сказали, что там проводили специальные учения российские Минобороны и Росгвардия.

А вот работники управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" уже сказали журналистам, что есть задымление и прекращение движения из-за ДТП.



Задымление Крымского моста 1 июля / Фото из соцсетей

Аксенов объяснил, что было на Керченском мосту

А вот главный кремлевский приспешник Крыма, решил совместить версии. Он подтвердил, что к облакам дыма привели одновременно и учения, и авария многих автомобилей. Что касается поджога травы, то, возможно, даже ему это заявление МЧС показалось абсурдным.

Когда Украина атакует Крымский мост

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 1 июля заявил, что Вооруженные Силы Украины действительно могут ударить по этому сооружению. Однако подчеркнул, что это случится только в нужный момент.

Сентиментов никто не ощущает. Надо будет – ударим по Крымскому мосту, в правильный момент, в нужное время. Не вопрос,

– сказал Арестович.

Он также добавил, что в настоящее время в нашей армии якобы нет соответствующего вооружения. "Но придет момент и... Далее посмотрим. В этой войне уже давно нет никаких ограничений", – подытожил советник.

Ранее появился сайт с обратным отсчетом падения Крымского моста: смотрите видео