Пропагандисты не могут определиться с причиной дыма

Очевидцы сообщают о клубках белого дыма в Керчи в районе съезда с Крымского моста. Также облака дыма видны в районе острова Тузла.

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В российских СМИ появилось сразу несколько причин, по которым над Керченским мостом возник дым. Все причины кардинально отличаются друг от друга.

В частности, в управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань" сообщили, что в 13:40 по местному времени движение по Крымскому мосту остановлено в направлении Новороссийска якобы из-за ДТП. В то же время движение в сторону Керчи якобы осуществляется как обычно.

В районе Керченского моста – облака дыма / Фото из соцсетей россиян

Другая версия у российского МЧС, которое сообщило, что задымление возле Крымского моста связано с горением травы.

К слову Крымский мост точно будет разрушен, – советник главы МВД

Третью версию озвучил ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов. Он заявил, что "правоохранительные органы" якобы проводят учения в районе этого стратегического объекта.

По его словам, так совпало, что во время "учений" на мосту произошло ДТП. При этом следует отметить, что облака белого дыма очень большие.

Дымовая завеса над Керченским мостом

Украина воспользуется шансом уничтожить Крымский мост

Заметим, что Крымский мост – соединяет Россию с оккупированным Крымом и пролегает через Керченский пролив. Через мост, который Россия построила после оккупации Крыма, Кремль перекидывает свои войска и технику для войны против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Украина обязательно воспользуется шансом уничтожить Крымский мост.

Заявление Алексея Данилова повлекло за собой паническую волну в России. Глава российского совета безопасности Дмитрий Медведев прибег к угрозам, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков акцентировал на так называемой "неприемлемости слов".

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