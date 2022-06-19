Три задания Керченского моста
Действительно ли Украина может разрушить Керченский мост? Каковы последствия этого решения украинского военного командования? Уничтожение этого моста поможет освобождению юга Украины и Крыма? Все эти вопросы, конечно же, будут неотложными в момент, когда украинские Вооруженные Силы смогут перейти в контрнаступление именно на южном направлении.
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Однако если мы все же надеемся, что Украина будет государством в границах 1991 года, а не в 2014 или даже в 2022-го, о судьбе Керченского моста действительно нужно думать. Мы уже видим, что это не гражданский объект.
Первая цель – это была коррупционная. Ведь строителями Керченского моста были ближайшие соратники Владимира Путина, с которыми он дружил еще со своих юношеских лет. И очевидно, что эти деньги, которые российский государственный бюджет выделил на строительство Керченского моста, пошли в карман самого российского президента и его ближайшего окружения.
Второй момент был доказать Западу, что санкции, введенные против РФ в 2014 году, после оккупации Крыма, не срабатывают. Ведь без западных технологий, уже находившихся под санкциями, Керченский мост просто не мог бы быть достроен. Однако Россия просто украла знаменитые турбины у концерна Siemens. Может быть, с молчаливого согласия самого концерна. И что? Никаких реальных последствий этих действий российского политического руководства и строивших Крымский мост соратников Путина не произошло.
Следующий момент – логистический. После строительства Крымского моста было продемонстрировано, что он может являться весьма важным маршрутом между территорией РФ и оккупированного Крыма, однако он не заменяет реальную связь Крыма с материком. Что крымская экономика, крымское сельское хозяйство деградируют без связи.
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Пазл нового СССР
И, конечно же, решение об оккупации Херсонщины и то, что Херсонщину хотят присоединить к РФ, стало ответом на вопрос – а зачем нужен Крымский мост? Конечно, не для Крыма, а для того, чтобы создать логистический маршрут для оккупации Украины. Для того чтобы по этому Крымскому мосту можно было везти оружие, переправлять военных. Именно с этой целью Владимир Путин и его преступное окружение задумались о строительстве такого моста.
Потому что без него оккупировать украинский юг было бы гораздо труднее. А оккупация украинского юга с последующим выходом на границы с оккупированным еще в начале 90-х годов прошлого века Приднестровьем, последующей оккупацией Республики Молдова является одной из стратегических целей российского президента Владимира Путина, который задумывается о полной оккупации бывших советских республик и воссоздании Советского Союза. На той территории, где человеконенавистническое государство располагалось до своего краха в 1991 году.
Так что считать, что Крымский мост действительно нужен как экономический маршрут или маршрут для передвижения людей – мне кажется, об этом уже можно не говорить.
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Все мосты должны быть сожжены
Я надеюсь, что мы еще увидим Крым, который будет разговаривать на украинском и крымскотатарском языках, а не на языках захватчиков, которые пришли сюда сначала с преступными войсками Екатерины II и жгли библиотеки и дворцы. А во второй раз – с преступными войсками Владимира Путина и снова уничтожали культурные ценности.
Нечего с чем объединять – нужно отделаться, нужно создавать условия, при которых после украинской границы будет настоящая цивилизационная пустота. По крайней мере, для нас.
Вот когда все это закончится раз и навсегда, тогда, возможно, через 30-40 лет, можно будет подумать о каких-то мостах. Но не в Крым.
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Дорога к ядерному аду уже проложена
Конечно, можно уже сейчас говорить о том, что именно разрушение Крымского моста может изменить характер войны, тогда президент РФ Владимир Путин потянется к ядерной кнопке. Однако скажем откровенно – такой характер войны может измениться в любую минуту, когда российский президент решит, что для покорения Украины или не только Украины можно перевести войну на уровень ядерного конфликта.
Человечество просто должно сознательно готовиться к такому повороту событий. И граждане Украины должны понять, что наша страна воюет с ядерным государством. И здесь также возможны разные повороты. Однако эта история уже не о Крымском городе, а о том, что ожидает человечество в ближайшие годы или десятилетия.
Если агрессивный режим Путина не обуздать, конечно, опасность ядерного конфликта будет существовать, гибель миллионов людей станет реальностью, и мы будем жить или не жить в совершенно ином мире. Поэтому лучше разрушить один мост, чем жизнь десятков миллионов человек.