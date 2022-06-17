"Доблестная" армия наемников бросилась наутек
Назначение нового командира 1 армейского корпуса террористов во временно оккупированной Донецкой области не способствовало улучшению ситуации в подчиненных воинских частях.
Советуем ли Путин Макрона и Шольца свергнуть перья голубей мира
Скорее, наоборот – пока полковник Сеньков вникает в оперативную обстановку, все его войско теряет последние остатки боевой готовности.
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Искали с собаками, но не помогло
С целью "возвращения личного состава 1 МСБ в ряды бригады" сформировали поисковые группы во главе с офицерами штаба 1 ОМСБр, однако поиски не имели успеха.
Сейчас с "ситуацией" разбираются подразделения "министерства государственной безопасности" действующих в Донецкой области российских террористов.