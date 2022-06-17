"Доблесна" армія найманців кинулася навтьоки
Призначення нового командира 1 армійського корпусу терористів у тимчасово окупованій Донецькій області не сприяло поліпшенню ситуації у підлеглих військових частинах.
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Швидше навпаки – доки полковник Сеньков вникає в оперативну обстановку, все його військо втрачає останні залишки бойової готовності.
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Шукали з собаками, але не допомогло
З метою "повернення особового складу 1 МСБ до лав бригади" сформували пошукові групи на чолі з офіцерами штабу 1 ОМСБр, проте пошуки не мали успіху.
Зараз із "ситуацією" розбираються підрозділи "міністерства державної безпеки" російських терористів, які діють на Донеччині.
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