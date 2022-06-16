Такий різний портрет перемоги
Відповідь на це запитання проллє світло на багато речей. І на те, що ми можемо очікувати врешті-решт в плані військової, політичної й економічної допомоги.
Радимо Суть русні тримається на трьох стовпах
А є ще ж і політичні цілі. Вони теж присутні, й вони теж неартикульовані чітко нашими партнерами.
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Точка дотику, розділена фронтом
Що вони бачать кінцевою метою нашого протистояння з Москвою – це зміна режиму Росії, це її розвал чи це змушування нинішнього режиму переглянути свою філософію?
Ми то точно знаємо, як хотіли би бачити перемогу України. Але чи у всьому збігаються наші інтереси?
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